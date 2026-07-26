بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير

يستعد بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، للسفر إلى إسبانيا يوم الأربعاء 29 يوليو، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق راسينج سانتاندير، وذلك بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل، ليبدأ أولى خطواته في تجربة الاحتراف الأوروبي.

وكان الأهلي قد وافق على انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل الرحيل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق النادي في اللاعب، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

وجاءت هذه الخطوة بعد المستويات المميزة التي قدمها بلال عطية مع منتخب مصر للناشئين، حيث لفت الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر، ما فتح أمامه باب الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية.

وترى إدارة الأهلي أن خوض بلال عطية تجربة الاحتراف في إسبانيا سيمثل إضافة كبيرة لمسيرته، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، في ظل المنافسة القوية التي سيخوضها مع فريقه الجديد، بما يساعده على اكتساب خبرات جديدة تؤهله للعودة مستقبلًا بصورة أكثر نضجًا، والاستفادة منه داخل صفوف الفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

وعقب إعلان انتقاله رسميًا، نشر بلال عطية رسالة عبر حسابه على “إنستجرام” عبّر خلالها عن سعادته بهذه الخطوة، مقدمًا الشكر للنادي الأهلي على تعاونه ومرونته خلال المفاوضات، مؤكدًا اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي بعد تجديد عقده.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينج سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكدًا أن هذه الفرصة تمثل مسؤولية كبيرة، وأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل مستوياته والمساهمة في تحقيق طموحات الفريق وإسعاد جماهيره.

وفي ختام رسالته، وجّه بلال عطية الشكر إلى وكيله ، مشيدًا بالدور الذي لعبه في إتمام الصفقة، كما وجّه رسالة امتنان لكل من دعمه خلال مشواره، مؤكدًا استعداده لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية بطموحات كبيرة وآمال في تحقيق النجاح داخل الملاعب الإسبانية



