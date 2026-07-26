قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مُجاملة الزمالك في الرخصة الإفريقية.. السر في 7 ملايين دولار
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير
العالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»
آخر ساعة قبل أذان الفجر.. اغتنمها بـ7 أعمال وأذكار مُستحبة
«إيبولا» يتفشى في الكونغو.. وحالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 3000.. وتجارب على لقاح جديد
نقلة حضارية بمنطقة التصنيع.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع «سوق التصنيع الجديد» بحي الضواحي | صور
اتحاد الكرة يُفاضل بين شوقي غريب ومعتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي.. أمير هشام يكشف التفاصيل
بعد تحرّك البرلمان .. كيف واجه القانون جرائم التنمر الإلكتروني ؟
سباق الساعات الذكية.. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية
بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير

بلال عطيه
بلال عطيه
رباب الهواري

يستعد بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، للسفر إلى إسبانيا يوم الأربعاء 29 يوليو، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق راسينج سانتاندير، وذلك بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل، ليبدأ أولى خطواته في تجربة الاحتراف الأوروبي.

وكان الأهلي قد وافق على انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل الرحيل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق النادي في اللاعب، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

وجاءت هذه الخطوة بعد المستويات المميزة التي قدمها بلال عطية مع منتخب مصر للناشئين، حيث لفت الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر، ما فتح أمامه باب الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية.

وترى إدارة الأهلي أن خوض بلال عطية تجربة الاحتراف في إسبانيا سيمثل إضافة كبيرة لمسيرته، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، في ظل المنافسة القوية التي سيخوضها مع فريقه الجديد، بما يساعده على اكتساب خبرات جديدة تؤهله للعودة مستقبلًا بصورة أكثر نضجًا، والاستفادة منه داخل صفوف الفريق الأحمر والمنتخب الوطني.

وعقب إعلان انتقاله رسميًا، نشر بلال عطية رسالة عبر حسابه على “إنستجرام” عبّر خلالها عن سعادته بهذه الخطوة، مقدمًا الشكر للنادي الأهلي على تعاونه ومرونته خلال المفاوضات، مؤكدًا اعتزازه باستمرار ارتباطه بالنادي بعد تجديد عقده.

كما وجّه اللاعب الشكر إلى إدارة راسينج سانتاندير على الثقة التي منحته إياها، مؤكدًا أن هذه الفرصة تمثل مسؤولية كبيرة، وأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل مستوياته والمساهمة في تحقيق طموحات الفريق وإسعاد جماهيره.

وفي ختام رسالته، وجّه بلال عطية الشكر إلى وكيله ، مشيدًا بالدور الذي لعبه في إتمام الصفقة، كما وجّه رسالة امتنان لكل من دعمه خلال مشواره، مؤكدًا استعداده لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية بطموحات كبيرة وآمال في تحقيق النجاح داخل الملاعب الإسبانية


 

بلال عطيه الدورى الاسبانى الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد