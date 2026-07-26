العالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»

أشاد الفنان ياسر جلال بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يلمس حالة من التقدير والاحترام لشخصه خلال زياراته إلى عدد من الدول، وذلك في تصريحات تلفزيونية أثارت تفاعلًا واسعًا.



وقال ياسر جلال، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، إن كثيرًا من الأشخاص الذين يلتقي بهم خارج مصر يحرصون على الحديث عن الرئيس السيسي، مضيفًا: "لما بروح أي دولة بيقولولي والله بنحسدكم على الراجل المحترم اللي عندكم.. والله العظيم".



وأوضح الفنان أن هذه الكلمات تتكرر معه في أكثر من دولة معتبرًا أنها تعكس الصورة الإيجابية التي يتمتع بها الرئيس السيسي لدى العديد من الشعوب، وفقًا لما يلمسه خلال لقاءاته الخارجية.