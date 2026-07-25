قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان يُناقش شكاوى الإنترنت في مصر.. ومطالب بتحسين الخدمة وإنشاء منصة مُوحّدة لتلقي البلاغات
برلماني: الاستخدام الواعي للتكنولوجيا يعزز استقرار الأسرة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة
اتحاد الكرة يحسم موعد غلق باب القيد الصيفي استعدادًا للموسم الجديد
الديهي يُهاجم الإخوان مع اقتراب الذكرى الأولى لتظاهراتهم أمام السفارة المصرية في تل أبيب
عمرو أديب: الوضع في تونس خطر
الأزهر للفتوى: الإحسان إلى الحيوانات وتوفير الظل لهم في الحر «أجره عظيم»
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
الميركاتو الصيفي يشتعل.. ما مصير صفقتي محمد صلاح وهيثم حسن؟
انطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بحضور فني كبير
لقاء حاسم بين ترامب ونتنياهو.. إيران وغزة والسعودية في صدارة النقاش
قطر تعلن استئناف الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من غد
شبهة تجسس داخل الناتو .. السلطات البلجيكية تعتقل متدربة كندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رغم منعه من الكلام .. أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل عملية الأحبال الصوتية

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز
أحمد إبراهيم   -  
عدسة صلاح مهدي

كشف الفنان أحمد عبد العزبز عن اجراء عملية جراحية فى الاحبال الصوتية ورغم ان الأطباء منعوه من الكلام الا انه حرص على حضور تكريمه بمهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته التاسعة عشر. 
وأوضح أحمد عبد العزيز : ان تكريمي فى مهرجان القومي للمسرح له مذاق خاص على الرغم من انني حصلت على عديد من التكريمات على كثير من الأعمال.


وافتتح الحفل بعرض فني بعنوان «سفر»، من تصميم وإخراج الرؤية للفنان وليد عوني، ويشارك فيه أعضاء فريق ونتاج ورشة التعبير الحركي للمهرجان القومي للمسرح المصري، بقيادة كريمة بدير، في عمل بصري يستلهم هوية الدورة التاسعة عشرة ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

وقال الفنان وليد عوني إن فكرة العرض انطلقت من مشروع المهرجان القومي للمسرح المصري في الوصول إلى مختلف محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تبناه الفنان محمد رياض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوجه ألهمه لبناء رؤية افتتاحية تجسد رحلة المسرح المصري خارج العاصمة.

وأوضح عوني أن بوستر الدورة، الذي يجسد شابًا وفتاة من الريف المصري وسط مشهد مستوحى من البيوت المصرية والأقمشة المعلقة، كان الشرارة الأولى لفكرة العرض، مضيفًا: "أحببت أن أخلق قصة لهاتين الشخصيتين، وأن أجعل رحلتهما رمزًا لرحلة المهرجان بين محافظات مصر، لذلك حمل العرض عنوان «سفر»".

وأشار إلى أن العرض يعتمد على لغة الصورة والسينوغرافيا أكثر من اعتماده على السرد المباشر، حيث تتحول الحقيبة إلى رمز للسفر، بينما تشكل الأقمشة المتحركة فضاءً بصريًا يستحضر النيل والبحر، في إشارة إلى الامتداد الجغرافي والثقافي لمصر، مؤكدًا أن الماء والهواء يمثلان عنصرين أساسيين للحياة، كما يمثل المسرح عنصرًا للحياة الثقافية.

وأضاف أن العرض يصطحب الجمهور في رحلة بين البيئات المصرية المختلفة، مرورًا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

وأكد عوني أن النهاية تحمل رسالة تفاؤل، إذ ينطلق العروسان إلى المهرجان في صورة تحتفي بالحياة والحب، وتعكس رسالة المهرجان في نشر الفن بالمحافظات، مشيرًا إلى أن العرض يعتمد على السينوغرافيا، والإضاءة، والحركة، والصورة المسرحية، لتقديم رؤية تحتفي بمصر وتنوعها الثقافي والإنساني.
وشارك في تنفيذ العرض كل من: تصميم حركي وتنفيذ: كريمة بدير، تصميم الإضاءة: المهندس ياسر شعلان، مخرج منفذ: مهدي السيد، مساعد مخرج: علي يسري، مدربة: ياسمين بدوي، مساعد موسيقى: أحمد موسى، الإدارة والتنسيق: إيهاب حسني، جرافيك عبد المنعم المصري، ومحمد عبد الرازق، تجهيزات فنية: شيرين سميح، ميديا: أمين عادل، إدارة مسرحية محمد حمدان، ويشارك في العرض: أحمد محمد عبد الوهاب، محمد أحمد، رضا إبراهيم، منال بكير، إبراهيم خالد، ملاك روماني، تيريز ميشيل، صبري محمد، فيما تؤدي تمارا زكي دور الفتاة، ويجسد علي هاشم شخصية الصبي، بطلي الحكاية التي تنطلق منها أحداث العرض الافتتاحي.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا لنجوم المسرح والدراما، وصُنّاع الفن، والمثقفين، إلى جانب مكرمي الدورة التاسعة عشرة، وهم: الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والفنانة الكبيرة شهيرة، والفنان الكبير أحمد عبد العزيز، والفنان الكبير أحمد ماهر، والمخرج الكبير مجدي مجاهد، والناقد الكبير الدكتور حمدي الجابري، والمخرج الكبير أحمد البنهاوي، وذلك في احتفالية تحتفي برموز المسرح المصري وإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية.
 

أحمد عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

بيان هام من المجلس القومي للمرأة بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق

دعاء جنينة رئيس الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية

قضايا عاجلة.. الأطباء تفتح ملفات التحول الرقمي وحماية المهنة وتطوير مشروع العلاج

عاصفة

عاصفة ترابية قادمة.. تحذيرات من الأرصاد وارتفاع بدرجات الحرارة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد