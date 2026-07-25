تدعم السوق المحلية وتقلل الواردات.. متحدث البترول: انتعاشة بقطاع التكرير ترفع تشغيل المعامل لـ80%

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التكرير يشهد انتعاشة ملحوظة خلال العام الجاري، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط الخام والمتكثفات، إلى جانب توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية؛ بما يعزز الاستفادة من البنية التحتية للقطاع ويرفع كفاءة التشغيل.

معامل ومصافي التكرير

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تعظيم الاستفادة من معامل ومصافي التكرير؛ يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة التشغيل وتعظيم القيمة المضافة للخام المنتج.

نسب تشغيل معامل التكرير

وأشار إلى أن نسب تشغيل معامل التكرير ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 80%، مقارنة بما تراوح بين 65% و68% في الفترات السابقة، وهو ما تحقق بفضل الالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مواعيدها، بما أسهم في رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، وإزالة الاختناقات، وتحقيق معدلات تشغيل أعلى.

تشغيل معامل التكرير

وأضاف أن الوزارة ركزت على تشغيل معامل التكرير ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تحول برميل النفط الخام إلى مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد البترولية ويعزز العائد من عمليات التكرير.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير يسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم خطط الدولة للتوسع في تصدير المنتجات البترولية التي تحقق مصر فيها فائضًا، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع كفاءة قطاع الطاقة.