البترول: إنتاج النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى في عامين

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وصول إنتاج مصر من النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ نحو عامين يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي بدأت الوزارة تنفيذها منذ نهاية عام 2024 أثمرت عن نتائج ملموسة.

ضخ استثمارات جديدة

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة نجحت في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار من خلال سداد مستحقاتهم، وهو ما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

زيادة حجم الاستثمارات

وقال إن ما تحقق يعكس التزام الدولة ووزارة البترول تجاه شركائها والمستثمرين، وهو ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى أعمال الاستكشاف، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج.

دخول الحقول مرحلة الإنتاج

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن سرعة تحقيق نتائج في إنتاج النفط الخام مقارنة بالغاز الطبيعي ترجع إلى اختلاف طبيعة عمليات الاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن أغلب أعمال البحث عن النفط تتم في مناطق برية تضم حقولًا قائمة ودراسات جيولوجية سابقة، ما يسرع عمليات التنمية والإنتاج، بينما تتركز اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يتطلب فترات زمنية أطول واستثمارات أكبر قبل دخول الحقول مرحلة الإنتاج.

جهود الاستكشاف والتنمية

وشدد ناجي على أن الوزارة تعمل بالتوازي في ملفي النفط الخام والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن جهود الاستكشاف والتنمية مستمرة في القطاعين دون تفضيل أحدهما على الآخر.

إنتاج النفط الخام

وأضاف أن إنتاج النفط الخام سجل زيادة تقترب من 20% مقارنة بالمعدلات السابقة، لافتًا إلى أن مصر تنتج حاليًا ما بين 520 و550 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، في مؤشر يعكس تحسن أداء القطاع واستمرار خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.