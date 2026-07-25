منتخب ناشئات السلة يهزم تنزانيا في ثاني مبارياته بتصفيات الأفروباسكت

نجح منتخب مصر للناشئات لكرة السلة في تحقيق الفوز على منتخب تنزانيا بنتيجة 86-50، في ثاني مبارياته في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الربع الأول: تقدم منتخب مصر على تنزانيا 22-16

الربع الثاني: تقدم منتخب مصر على تنزانيا 37-23

الربع الثالث: تقدم منتخب مصر على تنزانيا 60-38

الفترة الرابعة: فوز منتخب مصر على تنزانيا بنتيجة 86-50

وكان منتخبنا قد استهل مشواره في التصفيات بفوز كبير على منتخب كينيا بنتيجة 78-30 في المباراة الأولى التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

وتضم منافسات بطولة الناشئات 4 منتخبات، هي: مصر «البلد المضيف»، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من: طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، علي عباري محللًا للأداء، فاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.