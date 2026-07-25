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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: محمد صلاح وقع لبشكتاش بعقد 12 مليون يورو سنويًا.. والنادي سيستعيد المبلغ قبل أن يلعب

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل، بمنشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد فيه أن محمد صلاح وقع رسميًا على عقود انتقاله إلى بشكتاش التركي؛ بعد مفاوضات وصفها بالطويلة والصعبة، مشيرًا إلى أن قيمة العقد تبلغ 12 مليون يورو سنويًا دون ضرائب، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

محمد صلاح 

وأضاف عامر أن إدارة بشكتاش تخطط لإقامة حفل تقديم ضخم للنجم المصري، متوقعًا أن يحقق النادي عوائد مالية غير مسبوقة من الصفقة، خاصة على مستوى بيع القمصان والمنتجات الخاصة بمحمد صلاح، إلى جانب الإيرادات التسويقية الأخرى.

واختتم فرج عامر تصريحاته، بالتأكيد أن بشكتاش قد يتمكن من استرداد قيمة راتب محمد صلاح بالكامل، وربما أكثر، قبل أن يخوض اللاعب أول مباراة رسمية بقميص الفريق؛ بفضل الزخم الجماهيري والتسويقي المتوقع حول الصفقة.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

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