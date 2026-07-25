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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب : غيروا التعليم فورًا.. وظائف كاملة هتختفي خلال سنوات بسبب الذكاء الاصطناعي

عمرو أديب:
عمرو أديب:
رحمة سمير

حذر الإعلامي عمرو أديب من التأثير المتسارع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مؤكدًا أن العديد من الوظائف الحالية مهددة بالاختفاء خلال سنوات قليلة، مطالبًا بإعادة هيكلة منظومة التعليم وربطها بمتطلبات المستقبل.

عمرو أديب: "اللي بيتخرجوا النهارده مش هيلاقوا شغل"

وقال أديب إن الدولة مطالبة بالتحرك سريعًا لتطوير المناهج والتخصصات الجامعية، مشيرًا إلى أن بعض الكليات تخرج أعدادًا كبيرة من الطلاب في تخصصات لن يكون لها نفس الطلب مستقبلًا.

وأضاف: "صدقني.. لازم من دلوقتي الناس المسؤولة عن التعليم في مصر تغير نظام التعليم."

الذكاء الاصطناعي سيغير سوق العمل

وأوضح أن الشركات ستتجه إلى الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي بدلًا من توظيف أعداد كبيرة من الموظفين، لأن النظام الواحد قادر على إنجاز مهام كانت تحتاج إلى فرق عمل كاملة.

وقال: "الوظائف الموجودة دلوقتي هتنتهي يا جماعة."

تحذير من استمرار التخصصات التقليدية

وأكد أديب أن استمرار تخريج عشرات الآلاف من الطلاب في بعض التخصصات التقليدية دون تطوير يمثل خطرًا على مستقبل الخريجين، داعيًا إلى مراجعة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، وأضاف: "الكليات اللي فيها 20 و30 ألف طالب في الدفعة لازم نراجعها."

حتى بعض المهن الكبرى بدأت تتأثر

وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على الوظائف الإدارية، بل بدأ يمتد إلى مهن متخصصة، لافتًا إلى أن كثيرين أصبحوا يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات في مجالات مختلفة، رغم التحذير من الاعتماد عليها بشكل كامل.

رسالة للحكومة

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن التحرك يجب أن يبدأ الآن وليس بعد سنوات، حتى لا يواجه الخريجون أزمة حقيقية في سوق العمل.

https://web.facebook.com/reel/3991936604441646 

 

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