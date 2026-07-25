مصر تحصد كأس البطولة الإفريقية للجودو في منافسات الفردي

توج المنتخب المصري للشباب والشابات للجودو بالمركز الأول وكأس البطولة الأفريقية بمنافسات الفردي والمقامة في المغرب خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري.

وحصد المنتخب المصري للشباب والشابات في منافسات الفردي على 13 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وجاءت الجزائر في المركز الثاني بإجمالي 14 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و 5 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية فيما جاءت المغرب في المركز الثالث بإجمالي ميداليات 5 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين .

وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب يوسف الكسار ذهبية وزن 73 كجم، وذهبية ياسين صبره في منافسات وزن 60 كجم، ذهبية أحمد بهاء في منافسات وزن 81 كجم، ذهبية عمار أبو هاشم في منافسات وزن 90 كجم، كما حصد جني ياقوت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 87 كجم، وذهبية مصطفى الرملي في منافسات وزن 100 كجم.

فيما حصد الميداليات الفضية يوسف لطفي في منافسات وزن 73 كجم، بشرى إدريس في منافسات وزن 63 كجم، صفا سليمان الميدالية الفضية في منافسات وزن +78 كجم فيما كانت الميداليات البرونز من نصيب شروق محمد في وزن 48 كجم، مصطفى حماده وزن 66 كجم، مريم سليمان وزن 57 كجم، عبدالله حمدي برونزية وزن +100 كجم.

وقدم محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، التهنئة إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، مشيدا بالأداء المتميز الذي ظهر به جميع أفراد البعثة طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن ما تحقق في البطولة الإفريقية يؤكد أن الجودو المصري يسير بخطى ثابتة نحو صناعة جيل قادر على المنافسة قاريا ودوليا.

وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل داخل الاتحاد والتعاون مع الأجهزة الفنية والأندية مع مواصلة توفير كل سبل الدعم لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولات العالمية والتأهل للمنافسات الكبرى.

واختتم محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو تصريحاته قائلا: «أهنئ جميع الأبطال وأسرهم وكل من ساهم في هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة حصد الألقاب ورفع اسم مصر على منصات التتويج في مختلف المحافل القارية والدولية».