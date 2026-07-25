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اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة
عبد العزيز جمال

تتصدر منحة العمالة غير المنتظمة 2026 اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية للعاملين في المهن اليومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل، مع توفير آليات صرف ميسرة تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين في مختلف المحافظات.

منحة العمالة

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أكدت وزارة العمل أن صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة 2026 الاستثنائية بدأ اعتبارًا من الخميس 16 يوليو 2026، ويستمر حتى منتصف أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين من خلال الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن عمليات الصرف تتم من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالفعل في قاعدة البيانات الرسمية.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة تصل إلى 3000 جنيه

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة يبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد، بواقع:

  • 1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية.
  • 1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة.

ويأتي صرف الدفعتين استكمالًا للدفعة الأولى التي جرى صرفها عقب احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستويات المعيشة.

أرقام مهمة عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كشفت وزارة العمل عن مجموعة من المؤشرات المتعلقة بعملية صرف المنحة، أبرزها:

  • بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة اعتبارًا من 16 يوليو 2026.
  • إجمالي قيمة الدفعتين 3000 جنيه لكل مستفيد.
  • قيمة كل دفعة 1500 جنيه.
  • إجمالي المبالغ المخصصة للصرف 737 مليونًا و715 ألف جنيه.
  • عدد المستفيدين 245 ألفًا و905 عمال.
  • تشمل عمليات الصرف جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة.
  • تمويل المنحة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
  • اعتماد الصرف جاء بعد مراجعة دقيقة لبيانات المستحقين.
    خطوات التسجيل للحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2025

هل يمكن التسجيل إلكترونيًا في منحة العمالة غير المنتظمة؟

حسمت وزارة العمل الجدل بشأن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026، مؤكدة عدم وجود روابط أو مواقع إلكترونية مفتوحة لاستقبال طلبات التسجيل، محذرة من الصفحات غير الرسمية التي تروج لفتح باب التقديم عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن إدراج المستفيدين يتم من خلال الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث يتم تسجيل بيانات العمال في قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، ثم مراجعتها والتحقق منها قبل اعتماد الاستحقاق.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع أي روابط أو صفحات تدعي إمكانية التسجيل الإلكتروني للحصول على المنحة، والاعتماد فقط على البيانات والإعلانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

مواعيد المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون في قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح سنوية، تشمل:

  • منحة شهر رمضان.
  • منحة عيد الفطر.
  • منحة عيد الأضحى.
  • منحة المولد النبوي الشريف.
  • منحة عيد الميلاد المجيد.
  • منحة عيد العمال.

وتأتي هذه المنح في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط للاستفادة من المنحة، ومن بينها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.
  • ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.
  • أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.
  • أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.
  • ألا يزيد عمره على 60 عامًا.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الدعم إلى العمالة المستحقة بالفعل، وفقًا للبيانات الرسمية المعتمدة.

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يمكن للمواطن الاستعلام عن حالة الاستحقاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  2. اختيار «خدمات المواطنين».
  3. الضغط على «العمالة غير المنتظمة».
  4. إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.
  5. الضغط على زر «الاستعلام».

وتظهر نتيجة الاستعلام موضحًا بها حالة الاستحقاق وقيمة المنحة بالنسبة للمواطنين المستحقين.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت الحكومة وسائل متعددة لصرف المنحة بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية، وتشمل:

  • مكاتب الهيئة القومية للبريد.
  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

وأكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يقتصر على المواطنين المدرجين بالفعل في قاعدة البيانات الرسمية، مع استمرار عمليات الصرف وفق الجداول الزمنية المعلنة.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

تواصل الدولة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح الدورية والدعم المالي، إلى جانب التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية والتأمينية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الحماية المقدمة للعاملين في المهن اليومية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط لتجنب عمليات الاحتيال أو استغلال بيانات المواطنين.

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