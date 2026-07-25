ثقة دولية وفرص تصديرية جديدة.. خبير: الاقتصاد المصري يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والأسواق العالمية

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل الشريحة الجديدة من حزمة الدعم المالي لمصر تعكس قوة الشراكة بين الجانبين، والتزامهما بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة في مسار الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الدولة.

الحفاظ على سياسة سعر صرف

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم أن مصر تواصل تطبيق برنامجها الإصلاحي وفق المعايير الدولية، بالتوازي مع الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة وتوجيه التمويلات المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف جاب الله أن استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الطاقة والاستثمار والتنمية، مؤكدًا أن الدعم الدولي يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو.

الوجهات الواعدة للصادرات الزراعية

في سياق متصل، أشار إلى أن الاتفاق الخاص بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن الأسواق الآسيوية تعد من الوجهات الواعدة للصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، إلى جانب إنتاج محاصيل تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الخارجية ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل.