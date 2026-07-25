بشائر جديدة للاقتصاد المصري.. خبير: اكتشافات الغاز والدعم الأوروبي يعززان الثقة في الاستثمار

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الاكتشاف الجديد للغاز الطبيعي يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة، ويعكس نجاح الدولة في استعادة نشاط البحث والاستكشاف بعد اتخاذ خطوات جادة لتسوية مستحقات شركات البترول الأجنبية، وهو ما أسهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.

الاستثمارات في قطاع الطاقة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن مصر باتت تمتلك مقومات قوية تجعلها من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن اكتشافات جديدة مع استمرار خطط تنمية الحقول والتوسع في أعمال الاستكشاف.

وأضاف أن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف الشريحة الجديدة من حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، كما تؤكد التزام القاهرة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتفق عليها مع شركائها الدوليين.

الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة

وأشار جاب الله إلى أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية وفق المعايير الدولية، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرنة، إلى جانب توجيه التمويلات الخارجية إلى القطاعات والمشروعات المستهدفة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

