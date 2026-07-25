خلاف على شراء سيارة.. القبض على المتهمين بتهديد فتاتين في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من أحد الأشخاص؛ لقيامه بتهديدها بإلحاق الأذى بها، ونشر صورها للتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لخلافات بينهم حول شراء سيارة بالفيوم.

وبالفحص وبتستدعاء السيدتان الظاهرتان بمقطع الفيديو (طالبة “صاحبة الحساب”، وشقيقتها – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم)، وبسؤالهما؛ قررتا تضررهما من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتحصل على مبلغ مالي من الثانية كجزء من قيمة شراء سيارة، وعقب ذلك، اكتشفت الأخيرة وجود عيوب بالسيارة، ولدى اتصالها به لاسترجاع المبلغ ودفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه؛ رفض، وهددها ونشر صورها للتشهير بها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لإجبارها على سداد باقي المبلغ، فتحررت محضرا بالواقعة بتاريخ 13 يوليو الجاري.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه نشر تلك الصور؛ في محاولة منه للتوصل لمحل إقامتهما وإجبارها على سداد الأقساط الشهرية للسيارة؛ واتخذت الإجراءات القانونية.