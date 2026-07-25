استخراج جثمان بائع التين بعد غرفة في نيل التبين بحلوان

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة جثمان سائق تروسيكل عقب مصرعه غرقًا بنهر النيل في المرازيق بمنطقة التبين التابعة لمحافظة القاهرة.

وكانت أثارت واقعة متداولة بمنطقة التبين في حلوان حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر تجمع عدد من الأهالي بالقرب من كوبري المرازيق، مع أنباء عن وجود شاب مفقود في مياه النيل منذ يومين.

وأظهرت المقاطع حالة من الانهيار الشديد لوالدة الشاب، التي كانت تستغيث لإنقاذ نجلها وسط محاولات من المحيطين بها لتهدئتها ومنعها من إلقاء نفسها في النيل.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المختصة وفرق الإنقاذ النهري للتعامل مع البلاغ.