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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس المصرية للمطارات يتفقد جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي 2026

معرض العلمين الدولي
معرض العلمين الدولي
نورهان خفاجي

أجرى الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، جولة تفقدية مفاجئة بمطار العلمين الدولي، لمتابعة جاهزية المطار واستعداداته لاستضافة El Alamein International Airshow 2026 والوقوف على معدلات تنفيذ التجهيزات النهائية، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية.

وشملت الجولة تفقد مختلف مرافق المطار وجاهزية صالات السفر والوصول، ومنظومة إنهاء إجراءات الركاب، وأجهزة التفتيش، والسيور، وساحات وقوف الطائرات، والمهبط، إلى جانب الاطمئنان على كفاءة المعدات والأجهزة والمنظومة التشغيلية، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات المقدمة، بما يعكس المستوى المتطور الذي يتمتع به مطار العلمين الدولي وقدرته على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد النشار خلال الجولة، أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل التشغيل، مع سرعة الانتهاء من التجهيزات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن جاهزية المطار لاستقبال الوفود والمشاركين وتقديم تجربة تشغيلية وتنظيمية متميزة

ويُعد معرض العلمين الدولي للطيران 2026 أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، حيث يستضيفه مطار العلمين الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والجهات المتخصصة، إلى جانب عروض جوية ومؤتمر ومعرض دولي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران واستضافة الفعاليات الدولية.

وتؤكد هذه الزيارة حرص النشار على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مطارات الشركة المصرية للمطارات، والوقوف على جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان جاهزية المطارات لاستضافة الفعاليات الدولية بما يعكس المكانة المتنامية لقطاع الطيران المدني المصري.

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