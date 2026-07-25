أوائل الثانوية الأزهرية.. حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بنسبة 99.38%

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبصاحبي المركز الأول لفئتي ذوي البصائر والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوُّقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.