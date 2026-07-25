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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عدوية يطرح ألبومه الجديد أغسطس المقبل

محمد عدوية
محمد عدوية
محمد سعيد

قرر الفنان محمد عدوية طرح ألبومه الجديد فى اغسطس المقبل وذلك بعد وضع الرتوش الأخيرة على الألبوم الذى انتهى من تسجيل جميع أغانيه. 

من ناحية اخرى نجح النجم محمد عدوية في إعادة إحياء جانب من التراث الغنائي لوالده، أسطورة الغناء الشعبي النجم أحمد عدوية، من خلال تقديم مجموعة من المواويل والأغنيات التي صنعت تاريخًا طويلًا في الأغنية الشعبية المصرية، وما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور رغم مرور السنوات.

واختار محمد عدوية هذه المرة أن يعيد تقديم موال "يا قلبي صبرك على اللي راح"، أحد أشهر المواويل التي ارتبطت باسم والده وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يؤدي الموال بإحساسه وأسلوبه، محافظًا في الوقت نفسه على الروح الأصيلة التي تميز بها أداء والده.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جانب الجمهور، الذي حرص على التعبير عن إعجابه بالأداء، مؤكدين أن محمد نجح في استحضار روح أحمد عدوية، مع الحفاظ على شخصيته الفنية الخاصة، وهو ما انعكس في آلاف التعليقات التي أشادت بخامة صوته وإحساسه، معتبرين أن إعادة تقديم هذه الأعمال تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بقيمة التراث الغنائي الشعبي.

ولم يكن "يا قلبي صبرك" هو العمل الوحيد الذي يحرص محمد عدوية على إعادة تقديمه، إذ يواصل بين الحين والآخر غناء عدد من المواويل والأغنيات التي ارتبطت بمسيرة والده، في إطار مشروع فني يهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث الكبير وإبقائه حاضرًا في وجدان الجمهور، خاصة أن أغنيات أحمد عدوية ما زالت تتردد في مختلف المناسبات وتحظى بنسبة استماع مرتفعة حتى اليوم.

ويحمل محمد عدوية على عاتقه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على مدرسة والده الفنية، التي أسست لشكل مختلف في الأغنية الشعبية المصرية، حيث استطاع أحمد عدوية أن يترك بصمة استثنائية امتدت لعقود، مقدمًا عشرات الأغنيات والمواويل التي تحولت إلى علامات بارزة في تاريخ الغناء الشعبي، وظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور بمختلف الأجيال.

ويحرص محمد عدوية على المزج بين الحفاظ على هوية والده الفنية وتقديم رؤيته الخاصة، سواء من خلال أعماله الغنائية الجديدة أو عبر إعادة تقديم أشهر المواويل التي أحبها الجمهور، وهو ما يلقى ترحيبًا كبيرًا من محبي الفنان الكبير أحمد عدوية، الذين يرون في نجله امتدادًا لمسيرة فنية عريقة.

ويؤكد التفاعل الكبير مع فيديو "يا قلبي صبرك" أن تراث أحمد عدوية ما زال قادرًا على الوصول إلى مختلف الأجيال، وأن الأغنية الشعبية الأصيلة تحتفظ ببريقها مهما تغيرت الأذواق، خاصة عندما تقدم بإخلاص واحترام لقيمتها الفنية، وهو ما نجح محمد عدوية في تجسيده من خلال أدائه الذي نال إشادة واسعة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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