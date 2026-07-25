سامح حسين يبدأ عرض مسرحية بوكس العيلة.. 30 يوليو

يستعد الفنان سامح حسين لتقديم أحدث أعماله المسرحية بعنوان بوكس العيلة، التي تنطلق عروضها على خشبة مسرح جراند طيبة التابع لنقابة المهن التمثيلية داخل مول طيبة بمدينة نصر، وذلك يومي 30 و31 يوليو، ثم 6 و7 أغسطس المقبل، على أن تستمر العروض أسبوعيا يومي الخميس والجمعة.

قصة مسرحية بوكس العيلة

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تناقش أهمية الترابط العائلي، وتؤكد قيمة الوقوف إلى جانب أفراد الأسرة في أوقات الشدة قبل الرخاء، كما تسلط الضوء على ضرورة استعادة دفء العلاقات الإنسانية والتواصل الحقيقي بعيدا عن الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الافتراضية.

تفاصيل مسرحية بوكس العيلة

وتعد بوكس العيلة الانطلاقة الأولى لمشروع فني كبير يتبناه سامح حسين، الذي يتولى أيضا إنتاج العمل، ويحمل اسم المسرح للجميع، ويهدف إلى تقديم سلسلة من العروض المسرحية في مختلف محافظات مصر، سعيا للوصول إلى الجمهور في كل مكان، إلى جانب دعم واكتشاف المواهب الشابة، حيث يشارك في بطولة العرض عدد من الوجوه الصاعدة.

المسرحية من قصة وإخراج إسلام إمام، وتأليف أحمد الملواني، وبطولة سامح حسين، ويعد صناعها الجمهور بتجربة مسرحية تجمع بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية، وتعكس تفاصيل الحياة الأسرية في قالب ممتع يجعل كل مشاهد يرى جزءا من حكايته على خشبة المسرح.