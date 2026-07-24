سامح حسين يكشف عن موعد ومكان عرض مسرحية بوكس العيلة

روج الفنان سامح حسين لمسرحيته الجديدة «بوكس العيلة»، المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة، بمشاركة عدد من النجوم.

وشارك سامح البوستر الرسمى عبر حسابه على موقع «إنستجرام»وعلق قائلاً: «كل بيت فيه حكاية.. وكل عيلة فيها أسرار.. لكن عمرها ما كانت بالضحك ده كله! بوكس العيلة.. كوميديا اجتماعية لكل أفراد الأسرة وكل أعمار الأطفال، هتخليك تضحك من قلبك، ويمكن تفتكر نفسك فى حد من الشخصيات».



وأضاف سامح حسين أن المسرحية تُعرض يومى 30 و31 يوليو، و 6 و7 أغسطس، على أحد مسارح مدينة نصر، داعيًا جمهوره إلى حجز التذاكر والاستمتاع بالعرض.

أحداث «بوكس العيلة» تدور فى إطار كوميدى اجتماعى يناقش العلاقات الأسرية والمواقف اليومية داخل كل بيت، فى قالب مليء بالمواقف الساخرة.