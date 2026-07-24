قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"إحنا دكاترة بهايم" تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
رغم التحذيرات بعد نزول البحر .. البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات
عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات
بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي
إنجاز صحي تاريخي.. مصر تسجل انخفاضا رسميا في معدلات الإصابة والوفيات بالسرطان
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
رونالدو على رأس القائمة.. التشكيلة الأكثر خيبة للآمال في كأس العالم 2026
أنت مين؟| خالد الغندور يوجه رسالة للجماهير: أنا الزمالك بطل الدوري رغم كل الأزمات
قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات
وسط تصاعد العنف.. مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في تفجير انتحاري شمال غربي باكستان
آخر تحديث لسعر عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
عبد الرحمن سرحان

قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.

ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

ووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.

ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.

كيف تُحسب الضريبة العقارية؟

يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:

تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.

خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.

احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.

إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.

تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.

مثال لحساب التكفلة

إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:

خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.

صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.

حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.

الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.

الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).


إقرار ضريبي موحد

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

أبرز التيسيرات الجديدة

مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.

تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.

إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.

إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.

واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.

الضريبة العقارية حساب الضريبة العقارية تكلفة الضريبة العقارية عقارات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يترقب موقف لجنة التراخيص ويطالب بالشفافية في ملف مديونيات الأندية

منتخب مصر

بعد كأس العالم.. كيف تغيرت القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر؟

كأس الأمم الإفريقية

"كاس" تحدد موعد الحسم.. 8 أكتوبر الفصل في أزمة بطل أمم أفريقيا 2025

بالصور

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد