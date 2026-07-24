أخبار التكنولوجيا | أنثروبيك توسع قدرات كلود الصوتية بتحديث لافت.. تطبيق جديد يوقف الإدمان الرقمي ويساعدك على تطوير نفسك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن طرح مجموعة جديدة من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المراسلة عبر مختلف الأجهزة، وتشمل التحديثات إمكانية إنشاء حساب واتساب مباشرة على جهاز آيباد.

هل يتفوق على ChatGPT؟.. أنثروبيك توسع قدرات كلود الصوتية بتحديث لافت



بعد أسابيع من إطلاق OpenAI عائلة جديدة من نماذج المحادثة وتحديث الوضع الصوتي في ChatGPT، كشفت شركة أنثروبيك Anthropic، عن تحديث جديد يهدف إلى جعل مساعدها “كلود” أكثر كفاءة في التفاعل الصوتي.



بعد الزيادة الأخيرة.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 8



أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 8، الذي يأتي بتصميم صدفي محسن، وشاشة خارجية أكبر، وهيكل أنحف، مع تركيز واضح على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، ورغم هذه التحسينات، فقد شهد الهاتف ارتفاعا في سعره مقارنة بالجيل السابق.

بدأ تطبيق واتساب، في طرح تحديث جديد يمنح أجهزة آيباد استقلالية أكبر، إذ أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء حساب جديد وإعداده مباشرة على الجهاز، دون الحاجة إلى استخدام هاتف ذكي كجهاز أساسي.

أعلنت شركة OpenAI، عن إتاحة ميزة ChatGPT Health لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وذلك عبر جميع باقات الخدمة، في خطوة توسع قدرات روبوت الدردشة في التعامل مع الاستفسارات الصحية.

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن أحدث إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، وهما ساعتا Galaxy Watch Ultra 2 وGalaxy Watch 9.

بعد أن أطلقت شركة هونر جهاز Honor Pad X9 عام 2023، ثم تبعته بإصدار Pad X9a في عام 2025، فاجأت الشركة الأسواق بالكشف عن عضو جديد في السلسلة يحمل اسم Honor Pad X9 Max.

