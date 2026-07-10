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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يقتبس أشهر مزايا فيسبوك.. ميزة جديدة لتذكيرك بأعياد الميلاد

اختبار ميزة جديدة لتذكيرك بأعياد الميلاد
اختبار ميزة جديدة لتذكيرك بأعياد الميلاد
شيماء عبد المنعم
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يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات تلقائية عند اقتراب عيد ميلاد إحدى جهات الاتصال، في خطوة تهدف إلى تسهيل تذكر المناسبات الشخصية وتعزيز التفاعل بين المستخدمين. وتتوفر الميزة حاليا ضمن النسخة التجريبية على نظام أندرويد.

وتعيد الميزة إلى الأذهان تقليد تهنئة الأصدقاء بأعياد ميلادهم الذي اشتهرت به منصة فيسبوك في سنواتها الأولى، قبل أن يتراجع مع تغير أنماط استخدام المنصة وانتقال المستخدمين إلى تطبيقات أخرى.

قسم مخصص لأعياد الميلاد

وبحسب النسخة التجريبية 2.26.27.3 المتوفرة عبر متجر جوجل بلاي، يطور واتساب قسما جديدا يعرض قائمة بأعياد الميلاد القادمة لجهات الاتصال، وعند حلول موعد عيد الميلاد، يرسل التطبيق إشعارا داخل التطبيق لتذكير المستخدم بإرسال التهنئة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد عدد كبير من المستخدمين بالفعل على واتساب لإرسال رسائل التهنئة، ما يجعل إضافة تذكيرات مدمجة ميزة عملية.

قسم مخصص لأعياد الميلاد في واتساب

تعتمد على التحقق من العمر

وترتبط ميزة التذكير بأعياد الميلاد بميزة أخرى تعمل عليها ميتا، وهي التحقق من العمر، والتي تهدف إلى التأكد من استيفاء المستخدمين للحد الأدنى للعمر المسموح به قانونيا، مع جمع تاريخ الميلاد أثناء عملية التحقق.

وبالتالي، إذا لم يقم أحد المستخدمين بإدخال تاريخ ميلاده، فلن يتمكن واتساب من تضمينه ضمن قائمة أعياد الميلاد، ما يعني أن نجاح الميزة يعتمد على مدى انتشار استخدام نظام التحقق من العمر.

مخاوف تتعلق بالخصوصية

ويأتي تطوير هذه الميزة في وقت تواصل فيه ميتا توسيع البيانات التي يجمعها واتساب، خاصة بعد إطلاق ميزة أسماء المستخدمين Usernames، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول الخصوصية.

ورغم أن واتساب وفر إعدادات لحماية أسماء المستخدمين، فإن النسخة التجريبية الحالية لا تتضمن حتى الآن خيارات للتحكم في من يمكنه رؤية سنة الميلاد أو تاريخ الميلاد، ومن المتوقع أن تضيف الشركة إعدادات خصوصية إضافية قبل الإطلاق الرسمي، إلا أنها لم تؤكد ذلك حتى الآن.

ولا تزال ميزة التذكير بأعياد الميلاد قيد التطوير ومقتصرة على مستخدمي أندرويد في النسخة التجريبية، ولم تكشف ميتا عن موعد طرحها لجميع المستخدمين.

WhatsApp عيد ميلاد أحد جهات الاتصال أندرويد فيسبوك تاريخ الميلاد

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