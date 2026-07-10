ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع

أكد الناقد الرياضي إسلام عبد الحي أن المنتخب الفرنسي استحق التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد تفوقه الواضح على نظيره المغربي، مشيرًا إلى أن أسود الأطلس قدموا أضعف مبارياتهم في البطولة بسبب المبالغة في النهج الدفاعي.

وأوضح "عبد الحي" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المدير الفني للمنتخب المغربي غيّر أسلوب اللعب المعتاد، وتخلى عن الاعتماد على رأس حربة صريح، وهو ما أفقد الفريق خطورته الهجومية، لافتًا إلى أن الخوف من القوة الهجومية لفرنسا دفع المغرب للتراجع بشكل مبالغ فيه منذ بداية اللقاء.

وأضاف أن المنتخب الفرنسي فرض سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، بفضل جودة لاعبيه وسرعة الأداء والضغط العالي، مؤكدًا أن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكبر لولا التألق اللافت للحارس ياسين بونو، الذي أنقذ عدة فرص محققة، بينها ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي.

وأشار إلى أن مبابي نجح في تعويض إهدار ركلة الجزاء، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، مؤكدًا أنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم، ويعد أحد أبرز المرشحين لقيادة فرنسا نحو اللقب.

ورأى عبد الحي أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة، في ظل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة، إلى جانب الاستقرار الفني الذي يتمتع به الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب.

وفي تقييمه للمشاركة العربية، أكد أن منتخبات مصر والمغرب والجزائر قدمت مستويات جيدة، إلا أن هناك فرصة كانت قائمة لتحقيق نتائج أفضل، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري أمام الأرجنتين رغم الخروج من البطولة.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على تجربة مونديال 2026، معتبرًا أن استمرار الاستقرار الفني للمنتخب المصري يمثل خطوة إيجابية نحو المنافسة بقوة في البطولات المقبلة.