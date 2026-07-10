للمرة الثالثة في المونديال.. "مبابي" أفضل لاعب في لقاء فرنسا والمغرب

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توج النجم الفرنسي كيليان مبابي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي المونديال، بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بوسطن".

ونجح كيليان مبابي في قيادة المنتخب الفرنسي لتحقيق هذا الانتصار وبلوغ الدور نصف النهائي، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب الديوك بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وتعد هذه المرة الثالثة في المونديال، التي يحرز فيها كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب، وذلك بعدما نال الجائزة في مباراتي فرنسا أمام العراق بدور المجموعات، وأمام السويد في دور ال-32.

وسينتظر منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم، الفائز من مباراة منتخبي إسبانيا وبلجيكا.