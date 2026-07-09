انفجار يهز تل أبيب.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق في حادث غامض

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بوقوع انفجار في تل أبيب على الطريق 4856 جنوب عاصمة دولة الاحتلال.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن الحادث يُشتبه في كونه جنائيًا، وأن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنه قد لحقت أضرار مادية بالموقع، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شهدت تل أبيب تظاهر المئات أمام الكنيست الإسرائيلي في ذكرى مرور ألف يوم على السابع من أكتوبر مطالبين بمحاسبة المسؤولين في الحكومة.

ووفق الإعلام العبري ؛ فقد قامت شرطة الاحتلال بتفريق المظاهرات.

وفي وقت سابق خرج متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية ورئيسها إلى عدة مواقع في أنحاء البلاد مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حكومية والحفاظ على نزاهة الانتخابات، بما في ذلك مفترق كابري في الجليل الغربي، الذي لا يزال مهددًا من قبل حزب الله.

كما تجمع المتظاهرون أيضًا قرب نهاريا، وفي ساحة باريس بالقدس، وعند جسر إلياكيم، وتقاطع هاأوجين، ورحوفوت، وعين هاناتسيف قرب بيت شان، بالإضافة إلى تقاطعات كركور، وتسيماخ، وهاغوما في منطقة الجليل، وروش بينا، وبئر السبع.