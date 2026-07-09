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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نستثمر الإجازة الصيفية في تربية الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب

تربية الأبناء
تربية الأبناء
محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية استثمار الإجازة الصيفية في بناء الأبناء، مؤكدًا أن الأولاد يمثلون «أعظم كنز» يمتلكه الإنسان، إذا أُحسن توجيهه واستثماره.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن هذا الكنز لا يتمثل في المال أو العقارات، بل في الأبناء الذين قد يكونون سببًا في فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث… أو ولد صالح يدعو له».

وأشار إلى أن أولى خطوات استثمار الإجازة تبدأ بالمحافظة على الصلاة، بوصفها عماد الدين وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، لافتًا إلى حديث النبي ﷺ: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»، مؤكدًا أهمية تعويد الأبناء على أدائها في أوقاتها، وتشجيعهم على صلاة الجماعة، خاصة صلاة الجمعة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تعليم الأبناء قيمة الوقت، من خلال الالتزام بمواعيد الصلاة، ووضع برنامج يومي متوازن يجمع بين العبادة والتعليم والرياضة والترفيه المباح، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

شغل أوقات الأبناء

وبيّن أن من الضروري شغل أوقات الأبناء بما ينفعهم، مثل حلقات تحفيظ القرآن، والدورات التعليمية، وقراءة السيرة النبوية، وتعلم المهارات الحديثة كاللغات والحاسب الآلي، مؤكدًا أن الإنسان سيُسأل عن عمره فيما أفناه، كما ورد في الحديث الشريف.

وأكد أن تقوية الروابط الأسرية تأتي ضمن الركائز الأساسية، من خلال صلة الرحم وزيارة الأقارب، موضحًا أنها عبادة عظيمة وليست مجرد عادة اجتماعية، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»، مشيرًا إلى أن الواصل الحقيقي هو من يصل من قطعه.

ولفت إلى أهمية الاهتمام بالصحة وممارسة الرياضة، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى قوة البدن إلى جانب قوة الإيمان، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، ومبينًا أن النبي ﷺ مارس الرياضة بنفسه، مثل مسابقته للسيدة عائشة رضي الله عنها.

وشدد أمين الفتوى على أن الإجازة الصيفية ليست وقتًا للفراغ أو الانشغال المفرط بالشاشات، بل هي فرصة تربوية متكاملة لبناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية والأخلاقية والمهارات التي تعين الأبناء على عمارة الأرض وعبادة الله.
 

الفتوى تربية الأبناء الاجازة الصيفية دار الإفتاء استثمار الأجازة الصيفية

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