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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصري ولا أجنبي.. آخر المستجدات حول هوية رئيس لجنة الحكام

لجنة الحكام
لجنة الحكام
رباب الهواري
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كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة آخر المستجدات حول هوية رئيس لجنة الحكام القادم خلفا للكولومبي أوسكار رويز.


أفاد المصدر بأنه عقب عدم تجديد عقد الكولومبي أوسكار رويز هناك اتجاه كبير بعدم إعادته مجددا إلي منصبه رئيسا للجنة الحكام نظرا للغط الذى دار حوله فى الآونة الأخيرة.

أفاد المصدر أن أصوات داخل اتحاد الكرة تميل إلي استمرار الاستعانة بخبير أجنبي مجددا لرئاسة لجنة الحكام على أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية يمكن لقضاة الملاعب الإستفادة من خبراته.


وأضاف: اتجاه آخر ينادي بمنح الحكام المصريين من أصحاب الخبرات الفرصة لتولى منصب رئيس لجنة الحكام.


وأشار إلى استبعاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من الترشيح لخلافة الكولومبي أوسكار رويز نظرا لتعاقده مع إحدى القنوات الفضائية.


ولفت إلي أنه تم استبعاد عصام عبدالفتاح من الترشيحات أيضا نظرا لتعاقده مع الاتحاد السوري لكرة القدم رفقة محمد خاطر وحمدي القاضي فى لجنة الحكام السورية.


وأشار إلى أن الأصوات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة تدرس قائمة من  المرشحين جاء أبرزهم سمير عثمان وياسر عبدالرؤوف.


وشدد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استقر على إسناد تيسير أعمال لجنة الحكام خلال الفترة الراهنة إلى الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج لحين الاستقرار على خليفة الكولومبي أوسكار رويز.


وأوضح أن الفترة القادمة تستوجب إقامة معسكرات تدريبية للحكام يتخللها خوض اختبارات استعدادا للموسم الجديد مشيرا إلى أن الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج سيقومون بالإشراف على كافة الأمور الإدارية الخاصة لقضاة الملاعب لحين تعيين رئيس للجنة الحكام.


واختتم حديثه قائلا: مجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يحسم هوية رئيس لجنة الحكام عقب العودة من أمريكا بعد الخروج من المونديال ودراسة كافة المرشحين تمهيدا لاختيار الأنسب لتولي المنصب.

لجنة الحكام اتحاد الكرة اخبار الرياضة

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