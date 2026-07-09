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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم السبكي: مي عمر كانت هتتصاب في شمشون ودليلة ومشاهد العوضي بدون دوبلير

كريم السبكي
كريم السبكي
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي
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تحدث المنتج والمخرج كريم السبكي، عن كواليس فيلم شمشون ودليلة، لـ أحمد العوضي ومي عمر، المعروض بالسينمات حاليا. 

وقال كريم السبكي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد: «شمشون ودليلة تجربة أتمنى تعجب الناس وهو فيلم أكشن كوميدي رومانسي، وأحمد العوضي ومي عمر عاملين مجهود في الفيلم ومهتمين إن الفيلم يليق بالجمهور وبالأبطال اللي فيه». 

وتابع كريم السبكي: «الفيلم من الميزانيات الكبيرة طبعا لأن فيه جزء كبير متصور برا مصر». 

وحول شائعة تأجيل الفيلم من موسم عيد الأضحى، قال كريم السبكي: «اللي حصل إن إحنا نزلنا صورة لـ مي وعوضي فوق طيارة وإحنا بنصور برا مصر فالناس افتكرت إن دي دعاية للفيلم لأن هي كانت بالتزامن أو قبل العيد على طول لكن عمرنا ما صرحنا إن الفيلم هينزل عيد لأن الفيلم ما كانش خلص تصوير». 

وحول الصعوبة في تنفيذ مشاهد الأكشن، قالت مي عمر: «كان في صعوبة ومي كانت رجليها هتتكسر لانها في مشهد رجلها أتلوت بسبب البوت اللي لابساه وكانت هتتكسر.. ومشاهد العوضي برضو فيها خطورة ومفيش مشهد اتعمل بـ دوبلير». 

وحول أعماله الفنية التي يجهز لها الفترة المقبلة، قال كريم السبكي: «بنجهز الجزء التاني لفيلم شقو.. وفي فيلم طه الغريب رواية محمد صادق بطولة حسن الرداد وتارا عماد وريتال.. وكمان في مسلسل نيللي وشريهان الجزء التاني». 

فيلم شمشون ودليلة 

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة 

 وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف. 

كريم السبكي فيلم شمشون ودليلة مي عمر أحمد العوضي

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