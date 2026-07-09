إنجاز عالمي..فريق هندسة القاهرة يجتاز الفحص الفني لمسابقة السيارات ذاتية القيادة ببولندا

في إنجاز عالمي جديد يعكس ريادة جامعة القاهرة في مجالات الهندسة والابتكار والذكاء الاصطناعي، نجح فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة (Cairo University Eco Racing Team) في أن يصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يجتاز بنجاح مرحلة الفحص الفني الصارم (Technical Inspection) ضمن منافسات مسابقة Shell Eco-Marathon Autonomous Driving Competition العالمية، المقامة حاليًا في بولندا، ليعلن بذلك جاهزية أول سيارة مصرية ذاتية القيادة بالكامل للمنافسة على مضامير السباقات الدولية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ويجسد قدرة طلابها على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات هندسية مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما حققه فريق كلية الهندسة يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم الإبداع والابتكار وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في توطين التكنولوجيا وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة مستقبل الصناعات الذكية والثورة الصناعية الرابعة، متقدمًا بخالص التهنئة لأعضاء الفريق والمشرفين عليه، ومتمنيًا لهم التوفيق في المراحل المقبلة من المسابقة ورفع اسم مصر وجامعة القاهرة في المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور محمد شوقي عميد كلية الهندسة أن السيارة اجتازت جميع اختبارات السلامة والفحوصات التقنية في الجانبين الميكانيكي والكهربائي، لتصبح أول سيارة مصرية ذاتية القيادة تستوفي المتطلبات الفنية للمشاركة في هذه المسابقة العالمية، وهي تعتمد على منظومة متكاملة جرى تصميمها وتنفيذها بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة، وتشمل أنظمة استشعار متقدمة لرصد وتحليل البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي، إلى جانب تقنيات متطورة للذكاء الاصطناعي لتحديد مسارات القيادة وتجنب العوائق بصورة ذاتية، بما يحقق أعلى مستويات الأمان وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العلمي والمهاري المتميز لطلاب الكلية، ويؤكد نجاح منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي في إعداد مهندسين قادرين على المنافسة في أكثر المجالات الهندسية تقدمًا، مشيرًا إلى أن الكلية تحرص على توفير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للإبداع والعمل الجماعي والمشاركة في المسابقات الدولية، بما يسهم في تخريج كوادر تمتلك الخبرة العملية والقدرة على الابتكار.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققها الفريق خلال العام الجاري، حيث شارك في مسابقة Shell Eco-marathon Qatar 2026 على حلبة لوسيل بدولة قطر، وتمكن من إنهاء السباق بسيارتين، محققًا المركز الرابع في فئة Urban Concept Gasoline بمعدل استهلاك بلغ 95.5 كيلومترًا لكل لتر، كما أنهى منافسات فئة Prototype Electric بمعدل 104.8 كيلومترًا لكل كيلووات/ساعة.

ويضم فريق Cairo University Eco Racing Team، الذي تأسس عام 2012، نحو 120 طالبًا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية والتخصصات بكلية الهندسة، ويواصل تحقيق إنجازات متتالية تعكس تميز طلاب جامعة القاهرة وقدرتهم على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل العلمية والتكنولوجية العالمية.

وقد أعرب فريق Cairo University Eco Racing Team وكلية الهندسة بجامعة القاهرة عن خالص تقديرهما لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF)، الراعي الرسمي للفريق، وللهيئة العربية للتصنيع، تقديرًا لما قدماه من دعم مادي وفني ومعنوي كان له بالغ الأثر في تمكين الفريق من تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، بما يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية في دعم الابتكار وتمكين الشباب المصري من المنافسة عالميًا.