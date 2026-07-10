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فرنسا تضرب المغرب بثنائية وتتأهل لنصف نهائى كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا تضرب المغرب بثنائية وتتأهل لنصف نهائى كأس العالم 2026

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل المنتخب الفرنسي مشواره الناجح في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حسم مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليضمن بذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب العالمي.

وقدم المنتخب الفرنسي أداءً متوازنًا على مدار شوطي المباراة، حيث نجح في فرض سيطرته خلال الفترات الحاسمة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص أمام المرمى، في حين حاول المنتخب المغربي مجاراة منافسه وصناعة فرص تهديفية، لكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا، والتي تقام مساء الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في لقاء ينتظر أن يشهد منافسة قوية لحسم هوية الطرف الثاني في نصف النهائي.

وشهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة رغم انتهائه بالتعادل السلبي، بعدما تألق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي في التصدي لأكثر من فرصة محققة، حيث أنقذ مرماه من هدفين مؤكدين خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى، بعد تصديين مميزين لتسديدتين خطيرتين من لاعبي المنتخب الفرنسي، ليحافظ على نظافة شباكه ويمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في أجواء اللقاء.

كما أهدر المنتخب الفرنسي فرصة ثمينة للتقدم عندما حصل على ركلة جزاء، إلا أن تنفيذها لم ينجح في هز الشباك، بعدما ضاعت الفرصة وسط محاولات مغربية للحفاظ على التوازن الدفاعي وإبعاد الخطورة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي ضغطه الهجومي حتى تمكن من تسجيل هدف التقدم، قبل أن يعزز تفوقه بهدف ثانٍ أنهى آمال المنتخب المغربي في العودة إلى المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لفرنسا بنتيجة هدفين دون رد.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الفرنسي مسيرته بثبات نحو اللقب، بينما يودع المنتخب المغربي البطولة بعدما قدم مشوارًا مميزًا وأداءً قويًا أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم

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