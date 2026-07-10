طريقة عمل سلطة الزبادي.. وصفة منعشة وسهلة تناسب المشويات في الصيف

سلطة الزبادي من أشهر الأطباق الجانبية التي لا تخلو منها الموائد، خاصة مع المشويات والدجاج والشاورما والكفتة، إذ تتميز بمذاقها المنعش وسهولة تحضيرها، إلى جانب احتوائها على عناصر غذائية مفيدة مثل البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل سلطة الزبادي بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

مكونات سلطة الزبادي

- كوبان من الزبادي.

- فصان من الثوم المفروم.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من الطحينة (اختيارية).

- ملعقة صغيرة من النعناع المجفف أو ملعقتان كبيرتان من النعناع الطازج المفروم.

- ملح حسب الرغبة.

- رشة فلفل أسود.

- ثمرة خيار مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة (اختيارية).

طريقة التحضير

ابدئي بوضع الزبادي في وعاء عميق، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك أضيفي عصير الليمون والطحينة إذا كنتِ ترغبين في قوام أكثر كثافة ونكهة غنية، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي النعناع المجفف أو الطازج، ثم الخيار المبشور إذا كنتِ تفضلين سلطة الزبادي بالخيار، وقلبي جميع المكونات حتى تتجانس. اتركي السلطة في الثلاجة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل التقديم حتى تمتزج النكهات وتصبح أكثر انتعاشًا.

فوائد سلطة الزبادي

تتميز سلطة الزبادي بأنها قليلة السعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الصلصات الأخرى، كما تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي. وتعد أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين، ما يجعلها خيارًا صحيًا يمكن إضافته إلى النظام الغذائي.

نصائح لنجاح سلطة الزبادي

للحصول على أفضل مذاق، يُفضل استخدام زبادي كثيف القوام، كما يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو الشبت المفروم أو البقدونس حسب الرغبة. ويُنصح بحفظ السلطة داخل الثلاجة وتقديمها باردة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تمنح شعورًا بالانتعاش وتكمل مذاق الأطباق الرئيسية.