واشنطن: هجمات إيران على السفن المدنية أعمال إرهابية وانتهاك غير مقبول

قال مسؤول أمريكي، في تصريحات لشبكة CNN، إن الهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن المدنية تُعد "أعمالا إرهابية"، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكا خطيرا لحرية الملاحة.



وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم مع إيران قائمة على مبدأ الأداء والالتزام، مشيرا إلى أن التصرفات الإيرانية الأخيرة تمثل "فشلًا على مستوى غير مقبول" في الوفاء بتلك الالتزامات.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كانت تخطط لتنفيذ محاولة اغتيال جديدة تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب ألمح إلى وجود تهديدات تستهدف حياته خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة هذا الأسبوع، إذ قال: "الإيرانيون يريدون الإطاحة بزعيم الولايات المتحدة، بي. أنا على جميع قوائمهم، وحتى الآن أعتقد أنني كنت محظوظاً إلى حد ما، لكن ربما لن يستمر هذا الحظ طويلاً".