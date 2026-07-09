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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يدين بشدة اعتداءات إيران على سيادة 3 دول عربية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي
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أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد  العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت لليوم الثاني على التوالي.

كما أدان بشدة الإعتداءات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً أنها تمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا، وانتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.

الاعتداء على 3 دول عربية 

وحذر المتحدث الرسمي من استمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يعكس مسعى واضحا لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتنصل من كافة التعهدات، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي.

وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

نبيل فهمي إيران جامعة الدول العربية الجامعة العربية الكويت البحرين الأردن المملكة الأردنية الهاشمية مملكة البحرين الأمين العام اعتداءات الهجمات الإيرانية

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