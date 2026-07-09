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الإشراف العام
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بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من البنوك وإنستاباي 2026

بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من البنوك وإنستاباي 2026
بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب من البنوك وإنستاباي 2026
عبد العزيز جمال
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يتساءل ملايين العملاء في مصر عن حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق «إنستاباي» بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي جاءت بهدف تسهيل المعاملات المالية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وقد شهدت الساعات الماضية حالة من الترقب بين المواطنين عقب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال اجتماعها الرابع المنتهي قبل قليل، حيث جاء القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.

حدود السحب النقدي اليومي من البنوك وATM

وفي هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وتطبيق «إنستاباي» وفقًا لأحدث تعليمات البنك المركزي المصري، إلى جانب رسوم السحب من مختلف البنوك العاملة في السوق.

قرار تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها الرابع المنتهي مساء اليوم.
 وجاءت توزيعات سعر الفائدة كالتالي:

الإيداع عند 19%

الإقراض لليلة واحدة عند 20%

العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%

سعر الإئتمان عند 19.5%

سعر الخصم عند 19.5%

وقالت اللجنة إن قرارها جاء انعكاسًا لتقيمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مما يعكس استمرارية السياسة النقدية المتوازنة التي تنتهجها الدولة لدعم استقرار الأسواق المالية.

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه للفرد، وذلك لتيسير حصول العملاء على السيولة النقدية اللازمة لإنجاز معاملاتهم المختلفة، سواء للأفراد أو للشركات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاحتياجات المالية المتزايدة للعملاء، مع تقليل عدد مرات السحب خلال اليوم الواحد، خاصة لأصحاب المعاملات المالية الكبيرة.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه، مع استمرار إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة يوميًا. 

حدود السحب من ماكينات ATM

وقد تم رفع هذا الحد مؤخرًا لتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل أساسي على ماكينات الصراف الآلي في الحصول على السيولة النقدية، مما يقلل من حاجتهم للتوجه إلى فروع البنوك.

تظل عمليات السحب النقدي مجانية عند استخدام العميل ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر للبطاقة، بينما تُطبق الرسوم المقررة عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى وفقًا للتعريفة المعتمدة.

وتختلف قيمة رسوم السحب من بنك لآخر، حيث تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك التجاري الدولي 7 جنيهات، بينما تبلغ 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية.

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

يتيح تطبيق «إنستاباي» إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب والتحويل اليومي عبر التطبيق على النحو التالي:

70 ألف جنيه: كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه: كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

رسميًا.. حدود السحب من إنستا باي InstaPay

وتأتي هذه الحدود ضمن الضوابط المنظمة لخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات مع الحفاظ على مستويات الأمان المصرفي وحماية العملاء من أي عمليات احتيال محتملة.

كيفية الاختيار بين وسائل السحب المختلفة

مع توفر هذه الخيارات المتعددة، يمكن للعملاء اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم:

للمعاملات الكبيرة: يُفضل السحب من فروع البنوك حيث يصل الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه.

للسحب اليومي السريع: يمكن استخدام ماكينات ATM بحد أقصى 30 ألف جنيه يوميًا.

للتحويلات الفورية: يُعد تطبيق إنستاباي الخيار الأمثل بحد إجمالي يومي 120 ألف جنيه.

 

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