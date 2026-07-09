رسميًا.. غزل المحلة يتعاقد مع هداف الدوري الموريتاني محمد إكباد

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي الموريتاني محمد إكباد، لمدة موسمين، وذلك لتدعيم الخط الهجومي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ونجحت لجنة التعاقدات بالنادي في إنهاء كافة إجراءات ضم اللاعب، الذي يعد أحد أبرز المهاجمين في الدوري الموريتاني، بعدما قدم موسمًا مميزًا بقميص نادي نواذيبو.

وأنهى إكباد، البالغ من العمر 27 عامًا، الموسم الماضي في صدارة هدافي الدوري الموريتاني، بعدما سجل 22 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى، ليساهم في تتويج فريقه نواذيبو بلقب البطولة.

ويمتلك المهاجم الموريتاني خبرات أفريقية، حيث سبق له اللعب في صفوف فيتا كلوب الكونغولي، وفايبرز الأوغندي، إلى جانب نادي نزيدان الموريتاني، قبل انتقاله إلى غزل المحلة.

ويأمل غزل المحلة أن يشكل محمد إكباد إضافة قوية للخط الأمامي، في ظل سعي الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.