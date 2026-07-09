مدرب عربي يقترب من قيادة الزمالك.. والمفاوضات في مراحلها الأخيرة

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المدرب المغربي جمال سلامي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، ضمن خطة النادي للتعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات كبيرة قبل العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب تقارير صحفية، أبدى سلامي موافقة مبدئية على تدريب الزمالك، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين لحسم الجوانب المالية وبنود التعاقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويضع مجلس إدارة الزمالك ملف المدير الفني الجديد على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية، في ظل الاستعداد للموسم المقبل، الذي يشهد عودة الفريق إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، شارك خلالها في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي اسم جمال سلامي ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة، بعدما أنهى مؤخرًا مشواره مع منتخب الأردن، الذي حقق معه إنجازات تاريخية، أبرزها قيادة "النشامى" للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب.

ويعد سلامي من أبرز المدربين المغاربة في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك خبرات كبيرة على المستويين العربي والأفريقي، وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة الزمالك التي تسعى للتعاقد مع مدير فني قادر على قيادة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف المدير الفني، مع استمرار المفاوضات بين الزمالك وجمال سلامي لحسم الاتفاق بشكل نهائي.