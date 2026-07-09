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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليو ديانج: تجربة النادي الأهلي هي سر جاهزيتي للنجاح في أوروبا

اليو ديانج
اليو ديانج
يارا أمين
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أكد المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى فالنسيا الإسباني، أن انتقاله إلى الدوري الإسباني يمثل خطوة طبيعية في مسيرته الكروية، مشددًا على أن تجربته مع الأهلي منحته الخبرة اللازمة للمنافسة في أعلى المستويات.

وقال ديانج، في تصريحات تلفزيونية، إن اللعب للأهلي كان له دور كبير في تطوره، موضحًا: "الأهلي نادٍ اعتاد المنافسة تحت ضغط كبير، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في المونديال."

وأضاف أن الأهلي يصنع لاعبين يمتلكون شخصية البطولات، قائلاً: "اعتدت على خوض المباريات الكبرى والنهائيات والديربيات والمواجهات القارية، حيث لا يكون تقبل الهزيمة خيارًا. الأهلي ليس مجرد نادٍ كبير في إفريقيا، بل هو نادٍ يصنع لاعبين قادرين على التألق في أكبر المحافل."

وكشف ديانج عن طموحاته مع ناديه الجديد، مؤكدًا: "عندما وصلت إلى فالنسيا، كان أول ما تحدثت عنه هو دوري أبطال أوروبا، لأنني أطمح دائمًا للمنافسة على أعلى المستويات."

ورد لاعب الوسط المالي على التقليل من قوة الدوري المصري، قائلًا: "جئت إلى فالنسيا وأنا أحمل معي خبرة المنافسة في أعلى المستويات، وليس كما يعتقد البعض أنني قادم من دوري أقل قوة."

وأشاد ديانج بما قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، معتبرًا أن أداء الفراعنة يعكس جودة اللاعبين الذين يخرجهم النادي الأهلي، مضيفًا: "ما قدمه منتخب مصر في كأس العالم خير دليل على جودة اللاعبين الذين يخرجون من الأهلي، ولعبت إلى جانب مجموعة من أفضل لاعبي المنتخب المصري، وأعرف جيدًا ما يعنيه التنافس على أعلى مستوى."

وكان ديانج قد انضم إلى صفوف فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الأهلي، ليبدأ تجربة احترافية جديدة في أحد أقوى الدوريات الأوروبية، بعد سنوات شهدت تتويجه بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء.

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