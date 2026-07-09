الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن موقف القلعة الحمراء من مقترح هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الأهلي يستعد بشكل طبيعي للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء تم اعتماد قرار زيادة عدد الأندية المشاركة أو لم يتم إصدار أي قرارات جديدة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضحت المصادر أن الفريق يركز في الوقت الحالي على الاستعداد للمنافسات المقبلة، دون الالتفات إلى التغييرات المحتملة في نظام البطولات القارية، خاصة أن الهدف الأساسي هو المنافسة على اللقب وتحقيق أفضل النتائج.

وكان هاني أبو ريدة قد أشار إلى وجود مقترحات لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص أكبر للأندية في القارة.