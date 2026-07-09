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علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد على أبو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في تغيير عقلية اللاعبين، وكسر رهبة مواجهة المنتخبات الكبرى.

وقال أبو جريشة، في تصريحات إذاعية، إن حسام حسن نجح في غرس الثقة داخل صفوف المنتخب، موضحًا: "حسام حسن نجح إنه يكسر حاجز الفرق الكبيرة، وياريت منرجعش للحاجز ده تاني."

وأضاف أن المنتخب الحالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى دائمًا أن يلعب منتخب مصر بأسلوب هجومي ومفتوح، وهو ما تحقق مع الجهاز الفني الحالي، قائلاً: "منتخب مصر فيه لاعيبة كتير مميزة، وأنا اتمنيت نلعب جيم مفتوح، واللي اتمنيته لقيته مع حسام حسن."

وأكد نجم الإسماعيلي السابق أن المدير الفني نجح في ترسيخ عقلية الانتصار داخل الفريق، مضيفًا: "حسام حسن وصل اللاعيبة إنهم رقم واحد مهما كانوا بيلعبوا قصاد مين."

وطالب أبو جريشة بضرورة استثمار ما حققه المنتخب في كأس العالم، من خلال الاهتمام بقطاع الناشئين، قائلاً: "لازم يكون في عناية كبيرة بقطاع الناشئين ويتربوا على الطموحات والأهداف علشان نبني على اللي حصل ده." كما شدد على أهمية عودة الجماهير بكامل طاقتها إلى المدرجات، مؤكدًا أن الأندية الشعبية تستحق استعادة جماهيرها في الملاعب.

وأثنى أبو جريشة على العمل الفني الذي ظهر في الكرات الثابتة والضربات الرأسية، مؤكدًا أن جميع الأهداف الرأسية التي سجلها منتخب مصر في البطولة جاءت نتيجة تخطيط وتدريب، مضيفًا: "هدف ياسر إبراهيم في الأرجنتين من أفضل الأهداف الرأسية اللي اتسجلت لمنتخبنا الوطني."

وجاءت تصريحات على أبو جريشة عقب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة أثارت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب عدد من القرارات المؤثرة، والتي تعرضت لانتقادات من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم، الذين رأوا أنها أثرت على مشوار الفراعنة في البطولة.

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