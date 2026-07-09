بعد وداع كأس العالم 2026.. حسام حسن يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر: “مصر فوق الجميع”

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم للفراعنة، عقب توديع منافسات كأس العالم 2026، بنشر مجموعة من الصور التي توثق أبرز لحظات مشوار المنتخب في البطولة.

وشارك حسام حسن الصور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق قال فيه: ”مصر فوق الجميع".

وجاء منشور المدير الفني بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب “راقصي التانجو” بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دور الـ16.

ورغم توديع البطولة، حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وقدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين، وكان قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل أن تتغير مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة حالة من الجدل التحكيمي بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة بين الجماهير والمتابعين