تقارير : توخيل يجهز سلاحًا خاصًا لإيقاف هالاند قبل مواجهة إنجلترا والنرويج

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن الخطة التي يستعد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، للاعتماد عليها من أجل الحد من خطورة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، خلال المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا إنجلترا والنرويج على ملعب "ميامي" فجر الأحد، في مباراة قوية تنطلق عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بلغ الدور ربع النهائي عقب فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، بينما واصل منتخب النرويج مفاجآته بإقصاء البرازيل بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، يرى توخيل أن مدافع إنجلترا إزري كونسا يمتلك القدرة على الحد من خطورة هالاند، مستندًا إلى السجل السابق الذي جمع بين اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن كونسا واجه هالاند في خمس مباريات سابقة، ولم ينجح المهاجم النرويجي خلالها سوى في تسجيل هدف واحد، بينما حقق كونسا ثلاثة انتصارات، مقابل تعادل وهزيمة واحدة.

وأضافت أن توخيل يضع ثقة كبيرة في كونسا، ويعتبره أحد أهم عناصر الفريق القادرين على قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" نحو التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.