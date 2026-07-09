مجلس إدارة الزمالك يجتمع لحسم ملف شركة الكرة والجمعية العمومية

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر النادي، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، في مقدمتها اعتماد الموافقات الرسمية النهائية الخاصة بتأسيس شركة الكرة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بعدد من الملفات المطروحة داخل القلعة البيضاء.

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات مجلس الإدارة لإعادة هيكلة منظومة العمل بالنادي، ووضع اللمسات الأخيرة على ملف شركة الكرة، التي تستهدف تطوير الإدارة الرياضية وتعزيز الجوانب الاستثمارية بما يتماشى مع خطط النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا عقب انتهاء الاجتماع، للإعلان عن القرارات النهائية التي تم اعتمادها بشأن شركة الكرة والجمعية العمومية.