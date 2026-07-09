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سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة.. آخر تحديث في البنوك
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة.. آخر تحديث في البنوك
عبد الفتاح تركي
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ارتفعت معدلات البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، عقب قرار البنك المركزي المصري، الصادر الخميس 9 يوليو 2026، بتثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي حظي باهتمام واسع من المتعاملين في القطاع المصرفي والمواطنين الراغبين في متابعة حركة سوق الصرف، بالتزامن مع تقييم البنك المركزي لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما قررت اللجنة استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، مؤكدة أن القرار جاء متسقًا مع متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييم مسار التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وفي أعقاب قرار تثبيت أسعار الفائدة، واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره النسبي في ختام التعاملات المسائية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الصرف في مختلف البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا خلال نهاية تعاملات الخميس 9 يوليو 2026، حيث سجل 49.63 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

ويعد سعر الدولار المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات التي يتابعها المتعاملون بصورة يومية، إلى جانب الأسعار المعلنة داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات المسائية، مع وجود فروق طفيفة بين بعض البنوك، بينما حافظت مكاتب الصرافة على نفس السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

كما سجلت مكاتب الصرافة السعر نفسه المعلن من البنك المركزي المصري، حيث بلغ 49.63 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أسعار الدولار في أبرز البنوك

واصلت أسعار الدولار استقرارها في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

أما في بنك التعمير والإسكان، فقد بلغ سعر الدولار 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

أما في بنك أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار أعلى سعر بين البنوك الواردة في القائمة، حيث بلغ 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار

قرار تثبيت الفائدة يدعم استقرار سوق الصرف

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في إطار متابعة مستمرة لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتقييم تطورات معدلات التضخم، وهو ما انعكس على استمرار الاستقرار النسبي في أسعار صرف الدولار داخل البنوك خلال تعاملات الخميس.

ويتابع المواطنون بصورة مستمرة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، لما لها من أهمية بالنسبة للمتعاملين في الأسواق، والراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنوك بعد قرار البنك المركزي

تعكس أسعار الدولار المعلنة في البنوك حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها سوق الصرف عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 49.60 جنيه و49.70 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.70 جنيه و49.80 جنيه، وفق الأسعار المعلنة في البنوك الواردة بالبيانات الرسمية.

سعر الدولار اليوم

ويستمر القطاع المصرفي في تحديث أسعار الدولار بصورة دورية وفقًا لحركة السوق، بما يتيح للعملاء متابعة أحدث أسعار الصرف واتخاذ قراراتهم المالية استنادًا إلى الأسعار المعلنة داخل البنوك ومكاتب الصرافة.

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