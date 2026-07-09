سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، قبل قليل، على حريق نشب داخل مركز شباب الحي الإماراتي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير الإدارة، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من الوصول خلال دقائق، حيث تبين أن الحريق اندلع داخل غرفة المدير الإداري بالمركز، وأسفر عن احتراق جهاز تكييف وجهاز كمبيوتر.

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد.. النيران تلتهم تكييفًا وجهاز كمبيوتر

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بالكامل، ثم أجرت أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.