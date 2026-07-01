محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنجاز المعاملات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، حيث تفقد مختلف أقسام المركز، واطلع على آليات استقبال طلبات المواطنين وسير إجراءات تقديم الخدمات، كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم.

حملة «طرق الأبواب» لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في حملة «طرق الأبواب»، بما يسهم في سرعة و تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

كما شدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين، وحسن استقبالهم، وسرعة إنجاز المعاملات دون أي تأخير، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق رؤية الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.