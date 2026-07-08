محافظ بورسعيد يستقبل إحدى المتضررات من حريق منزلها ويوجه برفع كفاءة وإصلاح كافة الشقق السكنية جراء حريق عقار بشارع عبادي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين الذين تقدموا باستغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبحث مطالبهم والعمل على توفير الحلول العاجلة لهم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، ومواصلة الاستجابة السريعة لما يُطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى،

واستهل المحافظ لقاءاته باستقبال السيدة فريال صاحبة ال 81 عامٱ التي تعرض منزلها لحريق مؤخرًا بأحد العقارات السكنية بشارع عبادي بحي العرب، حيث استمع إلى تفاصيل الواقعة.

محافظ بورسعيد يواصل الاستجابة لاستغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

ووجه على الفور بإصلاح وترميم ورفع كفاءة جميع الشقق المتضررة بالعقار السكني بالكامل، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأسر المتضررة

كما استقبل المحافظ أحد المواطنين الذي عرض معاناة نجله( حسن محمد حسن ) من مرض لم يتم التوصل إلى تشخيصه حتى الآن، الأمر الذي حال دون تلقيه العلاج المناسب، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للطفل، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وإنهاء إجراءات التشخيص والعلاج في أسرع وقت وعلى الفور قامت الجهات المختصة بتيسير إجراءات حجز الطفل بمستشفى النصر لحين استخراج التقرير النهائي بحالته الصحية غدا لبدء رحلة العلاج و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وفي استجابة إنسانية أخرى، استمع محافظ بورسعيد إلى استغاثة السيدة رضا ابراهيم لطفي من منطقة القابوطي، وقام المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية لها ، إلى جانب توفير مواد غذائية لتلبية احتياجاتها، بما يخفف من الأعباء المعيشية عنها.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية لأحد المواطنين، مع توفير مواد غذائية له، وإدراجه ضمن الحالات المستفيدة من لجنة المساعدات الإنسانية، لضمان استمرار تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تتابع باستمرار ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى، وتتفاعل معها بجدية وسرعة، مشددًا على أنض المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لكل حالة إنسانية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.