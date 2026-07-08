قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس بعثة منتخب مصر: الفيفا سيرد رسميًا على شكوى اتحاد الكرة.. والمنتخب يعود الجمعة
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران
فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها
وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل إحدى المتضررات من حريق منزلها ويوجه برفع كفاءة وإصلاح كافة الشقق السكنية جراء حريق عقار بشارع عبادي

محافظ بورسعيد يواصل الاستجابة لاستغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
محافظ بورسعيد يواصل الاستجابة لاستغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
محمد الغزاوى

 استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين الذين تقدموا باستغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبحث مطالبهم والعمل على توفير الحلول العاجلة لهم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، ومواصلة الاستجابة السريعة لما يُطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى،

واستهل المحافظ لقاءاته باستقبال السيدة فريال صاحبة ال 81 عامٱ التي تعرض منزلها لحريق مؤخرًا بأحد العقارات السكنية بشارع عبادي بحي العرب، حيث استمع إلى تفاصيل الواقعة.

محافظ بورسعيد يواصل الاستجابة لاستغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

 ووجه على الفور بإصلاح وترميم ورفع كفاءة جميع الشقق المتضررة بالعقار السكني بالكامل، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأسر المتضررة

كما استقبل المحافظ أحد المواطنين الذي عرض معاناة نجله( حسن محمد حسن ) من مرض لم يتم التوصل إلى تشخيصه حتى الآن، الأمر الذي حال دون تلقيه العلاج المناسب، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للطفل، وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وإنهاء إجراءات التشخيص والعلاج في أسرع وقت وعلى الفور قامت الجهات المختصة بتيسير إجراءات حجز الطفل بمستشفى النصر لحين استخراج التقرير النهائي بحالته الصحية غدا لبدء رحلة العلاج و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

وفي استجابة إنسانية أخرى، استمع محافظ بورسعيد إلى استغاثة السيدة رضا ابراهيم لطفي من منطقة القابوطي، وقام المحافظ بصرف  مساعدة مالية فورية لها ، إلى جانب توفير مواد غذائية لتلبية احتياجاتها، بما يخفف من الأعباء المعيشية عنها.

كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية فورية لأحد المواطنين، مع توفير مواد غذائية له، وإدراجه ضمن الحالات المستفيدة من لجنة المساعدات الإنسانية، لضمان استمرار تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تتابع باستمرار ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى، وتتفاعل معها بجدية وسرعة، مشددًا على أنض المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لكل حالة إنسانية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حريق عبادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

تسلا

سيارة تسلا تشتعل وبداخلها أطفال والشركة أمام القضاء

تويوتا

عودة الأسطورة.. تويوتا تعيد إحياء أغرب سيارة في تاريخها

هيونداي توسان 2027

شاهد سيارة هيونداي توسان الجديدة بعد طرحها.. صور

بالصور

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد