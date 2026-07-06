عرب بورسعيد يتصدى لإعادة بناء مخالف في المهد ويصادر المعدات.. صور

واصل حي العرب فى محافظة بورسعيد بقيادة المهندسة شيماءجودة رئيس الحي حملاته الميدانية المكثفة للتصدي بكل حسم لمحاولات البناء المخالف، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة أعمال بناء مخالفة في المهد فور رصدها، بعد أن أقدم المخالفون على إعادة تنفيذها مرة أخرى، رغم إزالة المخالفة نفسها سابقًا

المخالفة أُزيلت سابقًا.. والمخالفون أعادوا البناء ليواجهوا إزالة فورية للمرة الثانية

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحي تحرك على الفور بمجرد اكتشاف إعادة البناء، وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة في مهدها للمرة الثانية، مع التحفظ على المعدات والمهمات المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، تنفيذًا للقوانين المنظمة لأعمال البناء، ومنعًا لمحاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضحت أن حملات المتابعة لا تقتصر على إزالة المخالفات، وإنما تستهدف أيضًا رصد أي محاولة لإعادة تنفيذها والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ومنع ظهور أي مظاهر عشوائية.

هذا وتعمل فرق المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفة فور وقوعها، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي تعديات، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ،، وأي محاولة لإعادة المخالفة بعد إزالتها سيتم التعامل معها فورًا بالإزالة في المهد، مع مصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على الصالح العام وترسيخًا لسيادة القانون