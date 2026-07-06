أبو ليمون: معا نحافظ على بورسعيد.. الكورنيش للمشاة فلنجعله أكثر أمانًا للجميع

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن الكورنيش والممشى السياحي خُصصا ليكونا متنفسًا آمنًا للمواطنين، ومكانًا للاستمتاع بجمال المدينة بعيدًا عن مصادر الخطورة.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

الكورنيش متنفس حضاري لأهالي بورسعيد وزائريها

واهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين بعدم استخدام السيارات أو الدراجات أو الموتوسيكلات داخل الممرات المخصصة للمشاة، حفاظًا على سلامة الأطفال وكبار السن، وضمان توفير بيئة آمنة للجميع، مع ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة باعتبارها ملكًا لكل أبناء بورسعيد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين هو الضمان الحقيقي لاستدامة ما يتحقق من إنجازات وتطوير.