تحرك برلماني لوضع خطة وطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن وضع خطة وطنية متكاملة للوقاية من مخاطر انتشار الثعابين السامة وسرعة الاستجابة لحالات الإصابة بالقرى والمناطق الزراعية.

وأوضح «محسب» أن الأيام الماضية شهدت عددًا من الوقائع المؤسفة الناتجة عن لدغات الثعابين السامة، كان آخرها ما شهدته قرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين، بينهم طفلان وسيدة، فضلًا عن إصابة آخرين، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تزايد ظهور الثعابين بالمناطق الزراعية والمصارف والمجاري المائية خلال فصل الصيف.

الزواحف السامة

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الوقائع تؤكد أن التعامل مع الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على التدخل بعد وقوع الحوادث، وإنما يتطلب وجود خطة حكومية متكاملة تقوم على الوقاية والاستعداد المسبق، خاصة في المحافظات والقرى الزراعية الأكثر عرضة لانتشار الزواحف السامة، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أوضحت أن عدم توافر الأمصال المضادة لسموم الثعابين داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية لا يرجع إلى نقص في الإمدادات، وإنما إلى اعتبارات طبية تتعلق بضرورة إعطاء المصل داخل مستشفيات مجهزة، نظرًا لما قد يسببه من مضاعفات تستلزم وجود فرق طبية متخصصة وأجهزة إنعاش ومتابعة دقيقة، بما يتوافق مع البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وأضاف «محسب» أنه مع تقدير الالتزام بالمعايير الطبية، فإن ذلك يستوجب في المقابل تطوير منظومة الاستجابة السريعة، من خلال رفع كفاءة منظومة الإحالة الطبية، وتقليل زمن وصول سيارات الإسعاف، وتدريب الأطقم الطبية بوحدات الرعاية الصحية على التعامل الأولي مع الحالات لحين نقلها إلى المستشفيات المجهزة.

وشدد «محسب» على ضرورة تكثيف جهود مكافحة مسببات انتشار الثعابين، عبر التطهير الدوري للمصارف والترع، وإزالة الحشائش والمخلفات، وتنفيذ برامج رصد ومكافحة للزواحف السامة بالمناطق الزراعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمزارعين وسكان القرى بوسائل الوقاية والإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند التعرض للدغات الثعابين، وتوفير وسائل الحماية الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي.

وطالب النائب أيمن محسب الحكومة بالكشف عن خطتها الوطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة بالمناطق الزراعية، والإجراءات المتخذة لمكافحة مسببات الظاهرة، ورفع كفاءة منظومة الإسعاف والإحالة الطبية، وضمان سرعة وصول المصابين إلى المستشفيات المجهزة، والإعلان عن خريطة توزيع الأمصال ومدى كفاية مخزونها الاستراتيجي، فضلًا عن وضع برنامج دائم للتوعية والوقاية، بما يحقق أعلى درجات الحماية للمواطنين ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.