جيش الاحتلال: فرضنا سيطرة عملياتية على بلدة حداثا بجنوب لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال فرضنا سيطرة عملياتية على بلدة حداثا في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.



وأوضحت القناة أن جيش الاحتلال يقول إنه عثر على أكثر من 150 قطعة سلاح ودمر 90 موقعا تابعا لحزب الله في بلدة حداثا، واستهدفنا أكثر من 20 عنصرا بحزب الله في بلدة حداثا.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عملية تفجير داخل بلدة حولا في قضاء مرجعيون، في إطار الاعتداءات والخروقات المتواصلة التي تشهدها المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية قولها "إن دوي الانفجار سمع في محيط البلدة، وسط حالة من الترقب لدى الأهالي، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن عملية التفجير".

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية، وما تسببه من توتر أمني وقلق بين السكان، بالتزامن مع التحركات والمراقبة المستمرة على طول المنطقة الحدودية.



